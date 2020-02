Blessure à Eden Hazard: le Belge du Real Madrid est perdu toute la saison après une blessure au péroné | Ligue de Santander | Espagne Espagne

Mis à jour le 23/02/2020 à 06:49

Les tests effectués sur l’Eden Hazard belge confirment le pire des pronostics après avoir été blessé dans la Ciutat de Valencia contre le Levant et souffrent “d’une fissure dans le péroné distal droit”, ce qui l’oblige à nouveau à s’arrêter après avoir été à trois mois de la terre ferme de jeu

Le Real Madrid a rapporté dimanche les résultats des tests médicaux sur Hazard, qui ont montré la gravité d’une blessure qui laisse Zinedine Zidane sans son étoile dans la partie décisive de la saison.

«Après les tests effectués aujourd’hui sur notre joueur Eden Hazard par les services médicaux du Real Madrid, on lui a diagnostiqué une fissure dans le péroné distal droit. En attente d’évolution », précise la partie diffusée par le club.

Après 83 jours de congé en raison de la contusion périmaléolaire subie à la jambe droite contre le PSG en Ligue des champions, Hazard a disputé deux matchs contre le Celta de Vigo et Levante, montrant un bon tonus physique et gagnant le rythme de la compétition pendant une semaine clé celui que le Real Madrid mesure à Manchester City et à Barcelone.

Zidane avait déjà prévenu

«Le sentiment est mauvais, ça n’a pas l’air bien. Il a été blessé là où vous vous êtes blessé. C’est plus qu’un coup, voyons. Maintenant, il a mal. Nous verrons demain (dimanche), faire plus de tests », avait déclaré Zidane lors d’une conférence de presse, interrogée sur le statut de Hazard.

