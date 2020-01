Blessure de Santiago Arias à l’Atlético de Madrid: temps d’invalidité contre le Real Madrid 2020 | Colombiens à l’étranger

Le Colombien Santiago Arias, défenseur de l’Atlético de Madrid, subit une “blessure à la musculature adductrice de la cuisse gauche”, comme déterminé par des tests médicaux et a fait état du club, il est donc faible pour le match de ce dimanche contre Leganés dans la Wanda Metropolitano.

Le footballeur, titré dans les deux derniers engagements de l’équipe de rojiblanco, à Eibar et à León, s’est terminé avec agacement le choc de jeudi dernier contre Cultural, donc vendredi il a subi plusieurs tests qui ont révélé la blessure, dont le le club n’a pas précisé le degré ou la période de récupération estimée.

“Notre équipe est en attente d’évolution”, explique la branche médicale d’Arias, dont l’absence affecte une position dans laquelle Kieran Trippier doute d’une pubalgie qui l’a séparé des deux dernières rencontres et même de l’entraînement jusqu’à ce samedi, quand il a rejoint le travail avec le groupe.

L’autre option naturelle pour le côté droit serait Sime Vrsaljko, avec le congé médical depuis le 9 janvier dernier, mais accumulant onze mois sans concourir pour la blessure au genou dont il a été victime en février dernier.

Arias ne s’est pas entraîné lors de la séance du matin ce samedi dans la ville sportive de Majadahonda, à laquelle le Français Thomas Lemar n’a pas participé à cause d’une gastro-entérite, bien que l’international gaulois, déjà rétabli d’une blessure musculaire, ne soit pas exclu d’entrer. dans l’appel contre Leganés. Simeone, en même temps, maintient les pertes de Koke Resurrection, qui s’est entraîné à l’extérieur du groupe pour une blessure musculaire – il n’a joué qu’un des six derniers duels pour cette maladie; Diego Costa, opéré d’une hernie discale cervicale et hors compétition jusqu’en février; et José María Giménez, avec un œdème musculaire depuis la finale de la Super Coupe d’Espagne contre le Real Madrid à Jeddah