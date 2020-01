Blessure d’Eugenio Pizzuto: allait être testé dans les prochains jours avec Ajax | Mexique Mexique

Mis à jour le 26/01/2020 à 11:55

Il a une fracture du péroné, présente une luxation de la cheville, sera opéré et son rêve de jouer à l’étranger s’est évanoui pour le moment. Le milieu de terrain Eugenio Pizzuto s’est fait connaître en Amérique latine et ailleurs en Espagne après avoir vu la terrible blessure du match entre León et Pachuca pour la Ligue MX. Avec 17 ans, le volant allait passer quelques tests à l’Ajax d’Amsterdam avec cinq autres Mexicains et maintenant tout sera figé pour le moment. Il suffit de toucher à votre rétablissement et à votre retour aux tribunaux.

Né le 12 mai 2002 à San Luis Potosí, Pizzuto a hérité du nom de son arrière-grand-père venu au Mexique pendant la Première Guerre mondiale. À l’âge de 12 ans, il a montré des conditions exceptionnelles pour jouer au football et déjà en 2019, il était une figure décisive dans le monde de l’équipe mexicaine finaliste des moins de 17 ans.

“Nous sommes ici pour aider Pizzuto dans n’importe quoi. Il a montré une pâte formidable en quelques minutes, pour l’aider à récupérer, à rester le plus tôt possible et à Pachuca pour en profiter le plus tôt possible”, a déclaré l’Uruguayen Paulo Pezzolano, entraîneur des Tuzos. .

L’agitation dans le football mexicain pour la blessure grave du joueur a deux aspects, celui de l’être humain blessé et celui du talentueux footballeur qui fait partie de la myriade de joueurs mexicains prometteurs de moins de 25 ans, six ans après la Coupe du monde que le Mexique partagera avec Les États-Unis et le Canada lèvent la main en tant que candidats pour jouer dans le «Tri» de 2026.

Rapide, élastique et avec une personnalité presque dérangeante est un fait que Pizzuto considérera la blessure comme le premier des nombreux obstacles qu’il doit surmonter pour passer du petit héros qui est à la figure de niveau mondial qu’il prétend être. En pyjama rayé avec une aiguille coincée dans la veine, Eugenio Pizzuto Puga aura le temps de réfléchir dans les prochaines heures.

Au lieu de sombrer dans les larmes, vous aurez la possibilité de visualiser votre péroné guéri et votre cheville guérie. Déjà en bonne santé, il y aura un feu vert cet été pour montrer son talent, le combiner avec le travail puis imaginer dans quelques années dans l’équipe nationale mexicaine et comme joueur partant dans une équipe de ligue européenne, peut-être en Serie A italienne, où votre nom de famille vous sera familier.

