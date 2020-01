Blow Fidelis Andria, vient un ancien Foggia et Virtus Francavilla

ANDRIA (BAT). Moment délicat pour le Fidelis Andria, dans la prochaine manche du championnat les biancazzurri seront appelés à un rachat prêt à monter la pente, adversaire du tour de la Francavilla.

ENTRE DE BONNES MAINS

En attendant, cela vient du marché Stefano Tarolli, gardien de but classe 97, déjà disponible pour le match dimanche prochain au “Degli Ulivi” contre le rossoblu. Le défenseur extrême des Pouilles, âgé de 22 ans, arrive à Andria après les expériences entre les professionnels (série B avec Foggia et série C avec Virtus Francavilla) et l’expérience parmi les amateurs tant à Plaisance qu’à Manfredonia.

Ph Fidelis Andria, Tarolli