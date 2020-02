Boateng en grande première

Kevin-Prince Boateng, footballeur de mémoire amère pour la paroisse de Barcelone, a vécu ce week-end un début de rêve dans sa nouvelle maison. Dans sa première avec le Besiktas, l’attaquant a contribué à la victoire 3-0 sur Istanbul. Gaziantep.

Le Ghanéen est entré sur le terrain après la pause avec un résultat de 0-0 à la lumière et, après 1-0 de Yilmaz pénalité, distances étendues à la 70e minute avec un but au talon. Boateng a fait irruption dans le premier poste pour couronner un centre d’éperon de Gönül de l’aile droite. Le score final serait de 3-0, résultat avec lequel les Besiktas, septièmes classés à trois points de la Ligue Europa, gagnez des entiers pour jouer hors des frontières turques la saison prochaine.

Les débuts tonitruants de l’exbarceloniste ne s’arrêtent pas là, car Boateng il a célébré autant qu’il le faisait dans ses années d’or San Siro. Après un double salto acrobatique qui a enflammé l’humeur du Vodafone Parc, l’attaquant est allé vers le ventilateur avec des gestes pour continuer d’encourager.

Un globe-trotter

Une première rêvée pour un footballeur qui devait être dans les derniers coups de sa carrière. Istanbul Il s’agit du douzième arrêt de cet attaquant de 32 ans en quinze saisons en tant que professionnel. Boateng arrivé à Besiktas le dernier jour du marché d’hiver en provenance du Fiorentina.

Il l’a fait sous forme de prêt jusqu’au mois de juin actuel, après un premier semestre rien de fructueux Artemio Franchi. En 15 matchs avec l’équipe toscane, l’attaquant a marqué les mêmes buts qu’avec Besiktas. Autrement dit, un seul. Bien sûr, il a marqué lors de sa première en championnat, le 24 août contre Naples.

Comme nos lecteurs s’en souviendront, le cours précédent Boateng Il a joué la demi-saison dans Can Barça avec un bilan total de zéro but et une victoire en quatre matchs. J’arrive à Catalunya venant de Sassuolo, dans lequel il a marqué quatre buts en 13 matchs. Avant ces quatre aventures, le Ghanéen avait déjà milité dans les rangs des Eintracht, Las Palmas, Milan, Schalke 04, Portsmouth, Borussia Dortmund, Tottenham et Hertha Berlin.

Dernière chance?

Dans ce contexte, La Turquie regarder les débuts de Boateng Avec une certaine prudence, il faut des minutes et des matches pour contraster si le but contre Gaziantep a une continuité ou reste pour la énième fois dans une belle anecdote.

«J’ai toujours voulu venir jouer en Turquie parce que j’ai grandi avec tous mes amis turcs à Berlin et ils étaient tous des adeptes de Besiktas & rdquor;, a déclaré l’attaquant lors de la présentation de l’équipe turque. Seul le temps nous dira si l’attaquant controversé s’installera sur les rives de la Bosphore une fois pour toutes.