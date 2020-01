Boateng et Goretzka arrivent aux mains

Séance d’entraînement à chaud au Bayern Munich. Jerome Boateng et Leon Goretzka ils ont eu un affrontement qui n’est pas allé plus loin grâce à l’intervention rapide de leurs pairs, selon «Bild». Une entrée difficile de l’ancien footballeur Schalke sur le défenseur a conduit Boateng à le rebondir et à le gifler. Müller, Lewandowski et même l’entraîneur de l’équipe, Hansi FlickIls ont dû intervenir pour séparer les deux joueurs.

29/01/2020

À 20h57

CET

Apparemment, ce n’est pas la première fois que Goretzka Il est impliqué dans une telle situation. Toujours selon le journal allemand, après l’action, Müller a attiré son attention comme suit: «Toujours la même merde avec vous & rdquor ;.

Malgré l’incident, le journal allemand indique que le Bayern Munich ne leur infligera pas d’amende. Les eaux sont évacuées dans un complexe bavarois qui, ces derniers temps, s’est engagé dans la lutte pour la Bundesliga et qui n’est qu’à un point du leader, le RB Leipzig de Julian Nagelsmann.