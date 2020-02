Boban attaque Gazidis: “Milan uni? Je le croyais. Elliott intervient sur Rangnick”

“Milan uni? Je le croyais … Sur l’irrégularité de Rangnick, parlez Elliott”. Il y a un air de rupture dans la maison milanaise; une fracture dont tout le monde était conscient, mais qui n’apparaît clairement que maintenant. D’un côté Zvonimir Boban et Paolo Maldini, de l’autre Ivan Gazidis, des âmes différentes aux commandes d’un club qui ne trouve pas la paix. Le Croate, dans une longue interview accordée à la Gazzetta dello Sport en kiosque dans quelques heures, ne les envoie pas dire et prend une position très ferme face aux rumeurs des dernières semaines et, surtout, sur la question relative aux contacts présumés entre l’administrateur délégué et Ralf Rangnick, invitant la propriété à se dévoiler pour clarifier: “Le fait que nous parlions de ces choses n’est bon pour personne, surtout à la veille d’un match important, comme tous ceux que nous jouons actuellement. La pire chose est que cela se produit à un moment où vous voyez un excellent travail de Pioli. Ne pas nous avoir avertis était irrespectueux et inélégant. Il n’est pas de Milan. Au moins ce dont nous nous souvenions était Milan. Pour le bien du club mais il faudra être précis sur les budgets et les objectifs. Malgré les coupes, nous ne savons pas quelles marges nous aurons. “