Boban contre Gazidis: «Maldini et moi ne sommes pas informés de Rangnick, il n’est pas de Milan. Une comparaison avec Elliott ‘est urgente | Primapagina

Le leadership de Milan est divisé en deux. Une semaine après les assurances de Gazidis (“Il n’y a pas deux âmes, il n’y a qu’un seul Milan avec un projet clair sur lequel tout le monde au sein du club travaille ensemble. Nous parlons et parlons à Boban et Maldini tous les jours”), Boban lui répond en rimes.

L’exécutif croate

a déclaré dans une interview à la Gazzetta dello Sport: “Rangnick? En parler n’est bon pour personne, le pire est que cet événement déstabilisant se produit à un moment où l’équipe s’agrandit et que vous voyez un excellent travail de Pioli. Ne pas nous avertir était irrespectueux et inélégant. Ce n’est pas de Milan, du moins ce dont nous nous souvenions, c’était de Milan. Nous avons déjà parlé à Gazidis, pour le bien de Milan, il est certainement nécessaire que la rencontre avec le propriétaire ait lieu le plus tôt possible. L’unité signifie le partage et le respect, la base de tout et la seule façon de bien travailler “.

“Le budget pour l’avenir? L’appropriation doit être claire tant dans le budget que dans les objectifs. En résumé: nous respectons les besoins d’équilibre économique et financier pour assurer une gestion saine et correcte de l’entreprise, une propriété respectueuse des résultats sportifs confiés à ceux qui représentent l’histoire et les valeurs d’un grand club. En ce moment, malgré les efforts du marché de janvier et les nombreuses coupures, avec deux ventes importantes et l’allègement qui découle des engagements associés, nous ne savons pas quelles marges nous aurons. ”

“Ibrahimovic? Tout le monde voit l’impact que Zlatan a eu. C’est un joueur spécial et je ne pense pas qu’il y ait un doute que nous devrions faire face à un possible renouvellement aujourd’hui pour la prochaine saison, au-delà du résultat final de l’équipe. Il restera? Maldini l’a appelé en premier, puis j’ai continué aussi à cause de la langue et du caractère balkanique que nous avons. C’était amusant quand il m’a appelé vers 22 heures le soir de Noël pour lui dire: «Boban, félicitations à Milan, tu as Ibrahimovic. Joyeux Noël et à bientôt. Cependant, l’OK de Londres est arrivé presque immédiatement. Nous espérons que nous pourrons continuer. ”

“On nous a demandé de rajeunir la rose et nous l’avons fait, mais toujours en affirmant que il faut le bon mélange de jeunesse et d’expérience. Le marché d’hiver a prouvé que nous avions raison, voyez comment les jeunes ont grandi en peu de temps.

Nous sommes sûrs que Milan n’a qu’une seule façon: voir grand pour un fait simple – son nom est Milan, il a 120 ans d’histoire et il a remporté sept Coupes des Champions.

Nous ne pensons pas à retrouver notre Milan, car nous ne sommes pas des imbéciles et nous savons que cela ne peut pas être reproduit. Mais nous aimerions ramener le club en Ligue des champions, avec toutes les différences compréhensibles avec les meilleurs clubs maintenant. Si vous ne pouvez pas avoir d’échantillons, développez une idée. ”