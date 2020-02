Boban: “Elliott devrait intervenir le plus tôt possible pour le bien de Milan!” | marché

Toujours à La Gazzetta, Zvone Boban s’est exprimé sur la propriété de Milan: “Pour l’amour de Milan, la rencontre avec Elliott doit avoir lieu dans les plus brefs délais. Nous devrons être respectueux des besoins d’équilibre économique et financier, la propriété doit être respectueuse des résultats sportifs confiés à qui représente l’histoire et les valeurs d’un grand club “.