Boca 1X1 contre Indépendant

À la date 17 de la Super League, Boca égalait 0-0 contre Independiente à La Bombonera et était à trois points du pointeur de la rivière. Carlos Izquierdoz et Pablo Pérez ont été expulsés.

Martín Costa, journaliste à Halcones y Palomas, a analysé la performance des footballeurs dirigés par Miguel Ángel Russo et leur a attribué des scores. Regardez:

Marcos Díaz: 8. C’était le chiffre. Il a tiré quatre énormes balles en première mi-temps.

Julio Buffarini: 5. Il a toujours été disposé, mais il n’avait pas le ballon.

Lisandro López: 5. Conforme. Il n’a pas souffert avec Chino Romero, l’un des buteurs des champions Carlos Izquierdoz: 4. Le premier jaune était totalement inutile. Le second l’a sorti du terrain.

Frank Fabra: 6. C’était bien de passer à l’attaque, mais il s’est fatigué plus tard et n’a pas eu la même intensité.

Jorman Campuzano: 6. C’était bien, toujours en train d’essayer.

Eduardo Salvio: 5. Clignotant Sa hiérarchie exige plus.

Pol Fernández: 5. Le premier renfort Boca a montré peu. Il n’a jamais possédé l’équipement.

Agustin Obando: 5. Il n’y avait presque rien sur le terrain. La sortie d’Izquierdoz l’a sorti du jeu.

Carlos Tevez: 4. Il a montré peu. Ce n’était pas clair. Il avait un jeu clair à convertir et Martin Campaña l’a retiré.

Mauro Zarate. 4. Très peu. Il s’est éloigné de l’air au fil des minutes et n’a pas pesé en attaque.

