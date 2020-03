Boca a battu Godoy Cruz à ses débuts en Super League Cup »Prensaf Fútbol

Dimanche 15 mars 2020

Le casting de «xeneize» a confirmé son badge de champion et a commencé du bon pied dans la Super League Cup argentine après avoir battu la «tomba» 4-1 dans un stade vide par Feliciano Gambarte. Ceux dirigés par Miguel Ángel Russo ont été supérieurs du début à la fin.

Le champion de la ligue a confirmé son bon moment et a battu Godoy Cruz 4-1 en tant que visiteur pour la première journée de la Super League Cup argentine. Boca Juniors a été supérieur du début à la fin dans un stade vide de Feliciano Gambarte dans la ville de Mendoza, où les mesures préventives de COVID-19 ont laissé tous les matches de la compétition sans public.

Le «xeneize» a pris le ballon dès la première minute et a maîtrisé le «tomba» avec une possession agressive qui lui a permis de pénétrer profondément dans la zone rivale. A 8 ′, Julio Buffarini a profité d’un mauvais dégagement derrière et a tiré sur le gardien mexicain Rodrigo Rey. Cependant, Godoy Cruz a eu une réaction tiède et a trouvé l’égalité à la tête de Tomás Badaloni à 29 ′.

Avec cette égalité partielle, la boîte du «vigneron» a renforcé sa ligne de cinq défenseurs et a été retardée sur le terrain, mais a mal défendu. Le casting du quartier La Boca de Buenos Aires est arrivé avec beaucoup de monde dans la zone rivale, il est spécial avec ses côtés. Buffarini lui-même était chargé de produire le second avec une grande aide à Eduardo Salvio, qui a célébré en imitant Ten Shin Han.

Avec le résultat en sa faveur, Boca s’est encore plus installé sur le terrain et Ramón Ábila était sur le point d’augmenter le score à la fin de la première mi-temps. Déjà en complément, le capitaine Carlos Izquierdoz a marqué 3-1 à 67 ′ après une main droite à l’intérieur de la zone après un rebond. Enfin, Jorman Campuzano est venu du banc pour prononcer la tête à la 89e minute.

Avec ce résultat, ‘xeneize’ était le leader de la Zone A avec San Lorenzo et Independiente avec trois points, mais avec une meilleure différence de buts. Le prochain engagement pour ceux dirigés par Miguel Ángel Russo sera à domicile contre Central Córdoba, tandis que Godoy Cruz cherchera à quitter la dernière place lors de sa visite à Arsenal de Sarandí.

VOIR ICI LE COMPACT DU MATCH

