Boca a confirmé la blessure de Mauro Zárate

Mauro Zárate est blessé. Il a été vu venir, même si nous avons dû attendre la partie médicale officielle de Boca qui est arrivée ce matin. Le footballeur souffre d’une “lésion jumelle interne de grade 1 de la jambe droite”, selon le service médical de Boca.

En d’autres termes, le joueur de football est déchiré et aurait près de Récupération de 15 jours. En principe, c’est la seule information que le Xeneize a partagée qui n’a pas donné le temps à l’agresseur de retourner devant les tribunaux.

Il convient de rappeler que le joueur a dû partir dans la seconde moitié du match contre Independiente avec des signes évidents de douleur et un sac de glace sur sa jambe. Bien qu’en principe, il était assuré qu’il s’agissait d’une contracture, le club a maintenant confirmé la déchirure de l’attaquant et ajoute une nouvelle préoccupation pour Miguel Ángel Russo qui recherche un neuf et doit maintenant opter pour Wanchope Ábila ou Franco Soldano pour le prochain match.

Boca affrontera des ateliers pour la date 18 de la Super League dimanche prochain à partir de 21h45 sur l’écran de TNT Sports dans un joli match qu’ils joueront à Mario Alberto Kempes.