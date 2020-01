Boca a présenté Carlos Zambrano et Patron Bermúdez abattus avec des munitions épaisses

La direction de Boca a présenté son deuxième renfort pour la saison prochaine: Carlos Zambrano. Le défenseur a été présenté en partenariat avec Jorge Bermúdez et le président Jorge Amor Ameal.

“J’étais en Argentine il y a 8 ou 9 jours avec l’angoisse que ce problème soit résolu dès que possible, mais aujourd’hui, il a été résolu. C’est pour réaliser un rêve que j’ai eu quand j’étais enfant. J’avais d’autres offres mais j’écoutais Boca, J’ai automatiquement fermé d’autres portes et je me suis concentré uniquement ici “, a déclaré le Péruvien lors d’une conférence de presse.

Cependant, ce qui a attiré l’attention, ce sont les déclarations du patron de Bermúdez. L’idole de Boca a analysé le présent du club et a abordé plusieurs sujets brûlants: la qualité de l’équipe, le Départ d’Alexis Mac Allister et l’économie du club.

“Je pense que Carlos a toute l’expérience et la capacité de porter la chemise de Boca. Nous avions besoin de véritables défenseurs des catégorieset il l’a. Ce sera un complément pour tout le monde et j’espère qu’il laissera une marque dans le club. Je veux que Boca grandisse. Ce que j’ai dit est toujours pour l’amour de ce club, et face à face. Maintenant que j’ai Carlos, il comprendra tout ce qu’il me dira. Nous sommes ici pour soutenir et pousser Zambrano, Tevez, Salvio. À tous. Je tombe amoureux de cette équipe, évidemment nous voulons la renforcer, mais avec responsabilité. Nous ne pouvons pas dépenser de l’argent ce que nous n’avons pas“.

“Pour nous, le plus simple est de viser Cristiano Ronaldo, mais alors, pourquoi êtes-vous payé? Vous devez être sérieux. Nous avons parlé beaucoup de jours avec Alexis pour rester, mais il a décidé de partir. Nous ne pouvons pas le forcer à rester dans un endroit dont il ne veut pas. Que veux-tu que je fasse? Que j’ai frappé un tube pour rester?“.

“Le garçon voulait y aller et tu dois l’aider à continuer sa carrière. Maintenant, nous devons voir ce qui a été signé et qui a défendu les intérêts de Boca quand ils ont signé Alexis … Personne. Personne ne défendait Boca à cette époque et Boca doit être avant tout. Nous apporterons, mais cela fait partie d’un projet, du sérieux et faire les choses de manière ordonnée. Nous ne sommes pas à blâmer, nous recherchons des solutions ”

«Il y a un bon souvenir de Boca avec trois Colombiens, n’est-ce pas? Je l’ai toujours eu en tête ces jours-ci. Nous avons fait avec Juan (Riquelme), El Chelo (Delgado) et Cascini tout ce qui est possible. Ensuite, il y a des situations particulières, comme Edwin n’est pas là, il est inutile de les commenter. J’aurais aimé qu’il soit ici, car il s’est mal passé et avait tout pour briller ici. Mais les destins ne semblent pas nous unir. ”