Boca a profité du tirage au sort River et a été couronné champion d’Argentine »

Samedi 07 mars 2020

L’équipe dirigée par Miguel Ángel Russo a réalisé l’exploit et a vaincu la gymnastique et l’escrime La Plata, ce qui a ajouté au match nul de River contre l’Atlético Tucumán les a laissés comme pointeurs exclusifs et sont les nouveaux champions de l’Argentine.

L’équipe de Boca Juniors a été couronnée championne de la Super League argentine après avoir battu la gymnastique et l’escrime La Plata 1-0. L’équipe «xeneize» a profité du match nul simultané de River Plate contre l’Atlético Tucumán et a relevé le trophée des champions.

L’équipe du quartier de La Boca, dirigée par l’ancienne Université du Chili, Miguel Ángel Russo, a atteint un point dans la bande de sang »avant de s’engager à« Lobo », une équipe qui maintient Diego Armando Maradona comme entraîneur. Simultanément, River Plate a joué en tant que visiteur contre l’Atlético Tucumán.

Les ‘xeneizes’ se sont retrouvés avec la victoire à la 72e minute, avec un superbe tir de l’extérieur de la zone de Carlos Tévez, qui a condamné la finale 1-0 du match disputé à La Bombonera.

Par contre, River, sans Paulo Díaz, n’a pu profiter des tucumanos et a fait match nul 1-1 dans l’engagement vital. Les «millionnaires» ont commencé à perdre avec le but de l’ancien Colo Colo, Javier Toledo, tandis que le match nul a été marqué par l’attaquant Matías Suárez en 35 ′.

Ayant terminé les deux rencontres, Boca Juniors était au-dessus de celles menées par Marcelo Gallardo d’un point, obtenant 48 unités, ce qui les a couronnées comme nouveaux champions de la Super League argentine.