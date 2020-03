Boca est enthousiasmé par Cavani: “Les signes sont clairs, il veut venir”

En dialogue avec Boca de Selección, Jorge Bermúdez a reconnu l’intérêt du «xeneize» pour l’attaquant uruguayen et a invité les fans à rêver d’une éventuelle signature de celui-ci. “C’est un souhait et une possibilité”, a-t-il déclaré.

Jorge Bermúdez est un homme très proche de Juan Román Riquelme. En fait, l’ancien défenseur central accompagne l’idole de Boca dans l’agencement du football professionnel et analyse avec lui les éventuels renforts pensant au futur.

Il apparaît la figure d’Edinson Cavani, tireur uruguayen qui travaille actuellement au Paris Saint Germain en France. Et à ce sujet, les mots du ‘Skipper’ qui invitent tous ses fans à rêver.

“Connaître Juan (Riquelme), connaître Forlán à distance et connaître la catégorie de joueur que Cavani est, je pense que cela pourrait être très bientôt, j’espère bientôt. Espérons que ce sera pour le bénéfice du club, après lui et tout ce que nous voulons réaliser. C’est un professionnel, un homme d’une capacité impressionnante, il nous donnerait une bonne main s’il venait à Boca“Bermudez a avoué.

D’un autre côté, le ‘Skipper’ a ajouté: “Je pense que le truc Cavani ne sera pas autant une mangue de plus ou une mangue de moins. C’est un vrai souhait et il me semble que les signes sont clairs: il veut jouer à Boca. La chose Cavani est un souhait et aussi une possibilité. “