Boca Juniors a battu DIM et mène le groupe H dans la Copa Libertadores »

Mardi 10 mars 2020

L’équipe transandine n’a eu aucun inconvénient à domicile et était 3-0 contre Independiente de Medellín le deuxième jour du concours institutionnel. Les «Xeneizes» ont connu une excellente seconde période et ont été menés par Eduardo Salvio qui a marqué deux buts.

Boca Juniors n’a eu aucun problème à vaincre Independiente de Medellín 3-0 et s’est imposé en première position du Groupe H lors de la deuxième journée de la Copa Libertadores. Avec deux buts d’Eduardo Salvio et un d’Emanuel Reinoso, les «Xeneizes» ont réalisé une brillante seconde période face à une équipe «café» qui s’est progressivement diluée.

En première mi-temps, l’équipe colombienne a fait preuve de beaucoup de personnalité et compliqué le récent champion de la Super League argentine qui ne s’attendait pas à une telle audace de la part des «caféiculteurs». Cependant, «Xeneize» a progressivement commencé à gagner du terrain et a fini par ouvrir la marque avec une tête précise d’Eduardo «Toto» Salvio (35 ′). Cette ouverture a réveillé l’équipe transandine qui a pu marquer plus de buts mais qui n’était pas bien.

Dans la deuxième partie, tout le poids et la hiérarchie de Boca Juniors sont apparus à La Bombonera pour le chagrin de l’équipe de Medellin, qui s’est progressivement éteint au cours du match. Avant 15 minutes de complément, Eduardo Salvio (58 ′) a augmenté le score des trasandinos. Quelques minutes plus tard, Emanuel Reinoso (72e) a marqué un coup franc marqué en enterrant les options des Colombiens.

Avec ce résultat, l’équipe argentine partage la pointe du groupe H avec 4 unités aux côtés de Caracas. Dans le prochain match, le monarque transandin doit se rendre au Paraguay pour affronter Libertad (18/3).

Pour Independiente de Medellín, cette défaite complique grandement son passage à la deuxième phase de la Copa Libertadores. Les Colombiens sont en dernière position avec aucun point en deux matchs. Le lendemain, les «producteurs de café» seront comparés à Caracas le 18 mars.

