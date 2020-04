Boca Juniors achètera un joueur de Cruz Azul après la pandémie de coronavirus

Crédits: DEPOSITPHOTOS / MEXSPORT

Croix Bleue Profitez de la quarantaine pour faire des ajustements à votre campus Ouverture 2020, Pour cette raison, la cimenterie a en tête de se débarrasser de l’Argentine Guillermo ‘Pol’ Fernández il n’a pas répondu aux attentes. Le footballeur sud-américain retournerait dans son pays natal pour porter les couleurs de Boca Juniors cet été.

Selon les informations du journaliste argentin Nahuel Ferreira, l’équipe Xeneize est convaincu d’embaucher Fernandez et pour cette raison, il a déjà approché le panneau de ciment pour effectuer le transfert, de même, on sait que La bouche paierait quatre millions de dollars à Croix Bleue pour le prêt.

Il ne faut pas oublier que le Machine payé en 2019 4,8 millions de dollars à Racing Club de Avellaneda, donc, en cas de transaction, les producteurs de ciment perdraient un million de dollars. La lettre de Fernandez a été dévalué depuis l’année dernière, son prix était 6,5 millions.

Depuis que Guillermo Fernández j’arrive à Croix Bleue Il n’a disputé que 12 matchs officiels et n’a donc pas marqué de but en Mexique. Il convient de noter que «Pol«Déjà joué dans Boca Juniors et il l’a fait en 2012 y 2013.