Boca Juniors: Carlos Tevez a conclu un accord avec Juan Román Riquelme et reste | Super League Argentine Argentine

Mis à jour le 27/12/2019 à 20:28

Boca Juniors et son nouveau tableau remettait en question la continuité de plus d'un joueur. Parmi eux, le nom de Carlos Tevez. L'attaquant n'était toujours pas d'accord avec quoi que ce soit Juan Román Riquelme. Son contrat devait se prolonger d'une année mais rien n'est condamné. Jusqu'aujourd'hui.

Selon informe Olé, che Apache »a reçu l’appel des« dix éternels », aujourd'hui deuxième vice-président de Boca, et ils sont parvenus à un accord. Finis les problèmes médiatiques rencontrés ces dernières semaines dans la boîte «xeneieze». Ils ont besoin les uns des autres.

Des annonces officielles seront faites dans les prochains jours, où l'on saura également que Michel Ange Russo Ce sera le nouvel entraîneur.

«Les fans de Boca l'aiment beaucoup. Vous pouvez donner beaucoup au club. Il doit retrouver la joie de jouer », Riquelme a dit il y a quelques jours à propos de Tevez, qui en 2019 a joué 38 matchs et marqué six buts, bien qu'Alfaro soit passé du plus haut au plus bas.

«S'il retrouve la joie de jouer comme quand il était petit, il en profite. J'adore toujours Tevez, je dois penser à mon club et être respectueux des joueurs qui nous ont fait plaisir ", a conclu Juan Román.

Le contrat de Carlos Tevez, comme Daniele de Rossi, il est l'un des plus grands. Jorge Ameal a averti avant de gagner les élections qu'ils allaient examiner les documents et que si les chiffres étaient dans les paramètres normaux, il n'y aurait pas de problèmes.

PLUS DE NOUVELLES DE FOOTBALL …