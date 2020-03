Boca Juniors: Carlos Zambrano a passé les contrôles du coronavirus à son arrivée au Venezuela | Copa Libertadores | Argentine nczd Copa Libertadores

Mis à jour le 03/02/2020 à 11:38

Avec Carlos Zambrano sur la liste, les membres de la délégation de Boca Juniors qui se sont rendus au Venezuela pour affronter le Caracas FC pour la Copa Libertadores ont été examinés à la suite de la propagation du coronavirus.

Le contrôle surprise des joueurs, des membres de l’équipe d’entraîneurs, des managers et du personnel du club a été développé à l’aéroport de la capitale vénézuélienne. Aucun cas suspect n’a été détecté parmi les «Xeneizes».

Jorman Campuzano passe le contrôle du coronavirus. (Photo: Boca Press)

Carlos Zambrano, toute nouvelle incorporation de Boca JuniorsIl était l’un des joueurs de la boîte bleue et or qui a subi l’évaluation du protocole. Le défenseur péruvien pourrait faire ses débuts avec sa nouvelle équipe ce mardi lorsque le club argentin se rendra au Caracas FC pour la journée d’ouverture du groupe H du tournoi, qui comprend également le Deportivo Independiente Medellín (DIM) de Colombie et Libertad de Paraguay.

Le défenseur de la Équipe nationale péruvienne Il s’est montré avec ses coéquipiers dans l’antichambre de la confrontation qui pourrait être sa première avec une chemise Boca Juniors. Grâce à son compte Twitter officiel, le ‘León’ s’est montré à côté de l’équipe qui est partie au Venezuela.

Zambrano, qui fait partie de l’appel pour le match de cupbearer, rivalise avec Carlos Izquierdoz et Junior Alonso pour la possession du casting commandé par Miguel Angel Russo, qui ne compte pas sur Lisandro López pour blessure.

