Boca Juniors: Daniele de Rossi pourrait quitter l'équipe xeneize d'ici 2020 | Super League Argentine Argentine

En juillet de cette année, les fans de Boca Juniors ils ont reçu la nouvelle Daniele de Rossi il deviendrait la nouvelle star du club. L'Italien a réalisé le rêve de jouer à La Bombonera mais son illusion n'a pas duré longtemps car les blessures l'ont attaqué et ne lui ont pas permis d'avoir sa meilleure performance.

La nouvelle directive de l’équipe «xeneize» prendra bientôt les rênes et les joueurs ne savent pas quel sera leur avenir. Juan Román Riquelme Il est chargé d'analyser les contrats et de voir qui se poursuivra ou non d'ici 2020. Comme il le révèle Journal Olé, le fait que le changement de mandat vient de se produire au milieu de la pause signifiait que les changements n'avaient pas été officiellement communiqués.

Le nouveau président, Ameal, a expliqué: Nous ne savons pas ce que De Rossi fera, s'il reste, s'il continuera … Tout a à voir avec tout. Quelqu'un l'a amené, quelqu'un l'a emmené au club, nous ne savons pas s'il se sentira à l'aise avec nous ou non, nous examinerons également le contrat. "

Les médias argentins ont expliqué quelles seraient les raisons pour lesquelles la nouvelle direction devrait définir si Rossi part-il ou reste-t-il? Apparemment, tout passe par le lancement d'un nouveau projet. Les chefs de Boca Juniors qui sont entrés ne veulent pas traîner des projets qui ont commencé avec Angelici.

Un autre point est d'ordre économique, car bien qu'il ne soit pas aussi élevé que beaucoup le pensent, ce leadership estime qu'il ne suffira pas de l'avoir dans ses rangs jusqu'en juin 2020, où son lien se termine. Daniele a joué sept matchs, a subi quelques blessures et n'a pas eu la performance attendue.

Mais de Rossi veut rester, non seulement parce qu'il est déjà adapté à l'Argentine, mais parce qu'il ne serait pas autorisé à partir avec l'image d'inadvertance qu'il quitterait. Il veut se rétablir physiquement et tenir la promesse qu'il a faite à son ami Burdisso: être le joueur de franchise avec la voix de commande du groupe.

