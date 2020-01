Boca Juniors: Edwin Cardona a mis fin à son contrat avec Monterrey et est prêt à rejoindre l’équipe | Super League argentine | Liga MX Argentine

Mis à jour le 17/01/2020 à 18:39

Boca Juniors se prépare à relever le défi de Super ligue et la Coupe des libérateurs. Miguel Ángel Russo a pris les rênes de l’équipe avec l’espoir de vivre un moment aussi glorieux qu’il a vécu en 2007, où il a réussi à élever la Copa Libertadores avec Juan Roman Riquelme sur le terrain. Les signatures commencent à arriver et ce qui suit est Edwin Cardona.

Le dépliant colombien, qui était prêté à Monterrey, il a mis fin à son contrat avec Pachuca et il pourrait organiser son arrivée aux ‘xeneizes’. Jorge Ameal et Andrés Fassi, président des ateliers et vice-président du groupe Pachuca, a rencontré et fermé l’entreprise.

Le footballeur a “aimé” la publication d’un site d’information partisane de Boca Juniors qui annonçait le retour. Ceci est le deuxième renforcement de l’époque Russo, après l’incorporation de Guillermo Pol Fernández.

Edwin Cardona il a quitté Boca Juniors en 2018, après Guillermo Barros Schelotto Ne l’incluez pas. En finale de la Copa Libertadores contre River Plate, il ne l’a même pas mis sur le banc.

Dans sa phase précédente La bouche, Cardona Il a disputé 46 matchs officiels et converti 11 buts. Il faisait partie de l’équipe championne du Super League 2017/2018.

PLUS DE NOUVELLES DE FOOTBALL …