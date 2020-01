Boca Juniors: tous les maillots Nike de 1996 jusqu’à la fin de la relation en 2020, Adidas arrive | PHOTOS Argentine

Les xeneizes s’accompagnent de bonnes nouvelles. Boca Juniors Il a subi plusieurs changements ces dernières semaines: le nouveau conseil d’administration dirigé par Jorge Amor Ameal – après les élections du club -, l’arrivée de Miguel Ángel Russo en tant que directeur technique et il verra bientôt une chemise de la firme adidas et non plus Nike .

Le casting de Boca Juniors a culminé son lien avec la firme américaine et portera, à partir de 2020, des vêtements de la société allemande, pour la prochaine décennie. La boîte bleue et dorée et la célèbre marque allemande Adidas, de cette façon, ils se retrouvent après plus de 25 ans.

Voici une galerie de t-shirts ‘Xeneizes’ avec la marque nord-américaine de 1996 à 2019.

