Boca rendra hommage à Diego Maradona

Après de nombreux allers-retours, la direction de Boca a décidé de rendre hommage à l’ancien footballeur et actuel entraîneur de gymnastique, Diego Armando Maradona.

Après que Rosario Central ait confirmé qu’il ne rendrait aucun hommage à Diego (probablement en raison de sa proximité avec Newell), il restait à savoir si de Xeneize ils feraient de même ou rejoindraient les clubs qui soulignent la visite de Diego à leurs tribunaux.

Il convient de rappeler que lors des dernières élections à Boca, Maradona était contre la direction actuelle (dirigée par Ameal, Pergolini et Riquelme) et avait même tiré à l’époque avec des munitions épaisses.

“Maradona sera un entraîneur qui viendra battre Boca comme les autres, ne viendra pas à une fête. Il faut se souvenir du meilleur Diego, celui qui a joué et celui qui nous a tous remplis de fierté. Mais nous le recevrons comme tout technicien “, a déclaré Jorge Amor Ameal il y a quelques semaines, laissant entendre qu’ils ne lui rendraient aucun hommage.

Cependant, il y a eu un renversement à cet égard et le club a confirmé qu’il donnerait une plaque de reconnaissance à Ten lors de sa visite à la Bombonera et avant le début de la rencontre entre Boca et Gymnastique.

Dix se rendront au stade à la dernière date de la Super League lorsque le loup sera mesuré avec le Xeneize à la mi-mars (il est en train de définir si ce sera le 7 ou 8 de ce mois). Ce sera sûrement une rencontre d’émotions car elle marquera le retour du DT dans son stade bien-aimé mais aussi, sûrement le déclin qui a plusieurs protagonistes luttant pour leur permanence dans First est en train de se définir.