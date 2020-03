Boca, River et Banfield collaboreront également avec la crise sanitaire si nécessaire

Le coronavirus est déjà un thème entièrement installé dans Argentine. Mardi, par exemple, la reprogrammation du football a été officialisée jusqu’au 31 mars au moins. Les joueurs des équipes de toutes les catégories du pays ont reçu leurs routines respectives des entraîneurs physiques et à partir de ce jeudi, ils ont commencé à s’entraîner depuis leur domicile.

La solidarité est quelque chose de totalement important dans ce parti. C’est pourquoi certaines institutions de football Première division ils ont commencé à collaborer avec la cause. San Lorenzo était le premier. Le club dirigé par Marcelo Tinelli a publié ce jeudi matin une déclaration proposant de fournir jusqu’à 108 lits dans le Sports City.

Plus tard, la confirmation de Banfield. L’équipe du sud a publié ce qui suit sur son compte Twitter officiel: “Compte tenu de la situation de notoriété publique, le Club A. Banfield informe qu’il met à disposition tous ses sièges sociaux afin qu’ils puissent être utilisés comme centres de santé lorsque les autorités locales le jugent opportun. “

– Club A. Banfield (@CAB_oficial)

19 mars 2020

En outre, les deux plus grands clubs du pays proposent également de fournir leurs installations. Boca l’a rendu officiel et l’a annoncé sur Twitter. “Sous la direction du président Jorge Amor Ameal, Boca Juniors met les installations du club à la disposition des ministères de la santé de la nation et de la ville pour tout besoin pouvant survenir pendant cette pandémie”, a écrit l’équipe de Xeneize.

Comme l’a rapporté le journaliste Nicolás Distasio sur CNN Sports (du lundi au vendredi à 19 heures sur CNN Radio et TNT Sports), River collaborera également avec tout ce qui est nécessaire. Il convient de rappeler que le club des millionnaires a prêté ses installations une nuit l’an dernier à des personnes qui n’avaient pas d’endroit où dormir et qui souffraient du froid en hiver.

– Boca Jrs. Officiel (@BocaJrsOficial)

19 mars 2020