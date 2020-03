Boca bat Godoy Cruz 4-1 à Mendoza pour la première date de la Zone A de la Superliga Cup 2020. Julio Buffarini, Eduardo Salvio, Carlos Izquierdoz et Jorman Campuzano ont marqué les buts de l’équipe de Miguel Ángel Russo, qui a alterné partants et remplaçants. Tomás Badaloni réduit pour Tomba, qui a fait ce qu’il pouvait contre un Xeneize qui l’a attaqué à tout moment.

Martin Costa, un journaliste de TNT Sports, a analysé les performances individuelles de tous les joueurs de Boca qui ont participé à la victoire et les a marquées. Voici la liste complète:

Esteban Andrada: 6. Il a pris un départ inopportun au départ. Il a ensuite pris un tir de loin qui était le lien avec Brunetta.

Julio Buffarini: 8. Il a tiré sur Rey pour faire avancer Boca. Signez sur la marque. Bien sur l’attaque. Grand moment du côté droit.

Carlos Izquierdoz: 6. Bon match. Surtout en seconde période où il a également marqué un but.

Junior Alonso: 7. Chaque jour plus en sécurité. La propriété a été acquise il y a quelque temps.

Emmanuel Mas: 4. Le plus faible de l’équipe. Compliqué dans les sorties et commettant des fautes inutiles.

Iván Marcone: 6. Amélioration par rapport à son dernier match au Venezuela. Il était mieux vu avec le ballon.

Eduardo Toto Salvio: 7. Un autre but. Défini en premier. Catégorie pure à jouer.

Emanuel Reynoso: 6. Tout a très bien commencé. Vouloir posséder l’équipe. Cela s’est éteint au fil des minutes.

Pol Fernández: 8. En croissance. Le plus clair. C’est noté avec confiance. Jouez toujours en avant.

Agustín Obando: 5. Accompli. Certains se sont mal terminés.

Wanchope Ábila: 5. Il avait hâte de se convertir. Même ses coéquipiers l’ont cherché pour marquer un but. Il avait 2 mégots de tête et un tir sur le bâton.