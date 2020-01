Boga Report Cards: c’est pourquoi Chelsea voulait la «recompra»

SONDAGE

Eriksen est-il le joueur qui a besoin de l’Inter pour se battre pour le Scudetto?

La Serie A samedi, parmi les différents protagonistes, a également vu un Jeremie Boga super. Sassuolo bat Torino principalement grâce à l’ex Chelsea, auteur d’un but de conte de fées et d’une passe décisive pour le baiser de Berardi. Pour nous, sur Tuttomercatoweb.com, l’extérieur neroverde gagne la meilleure paume sur le terrain avec une performance extraordinaire, de 7,5 sur le tableau de bord également pour La Gazzetta dello Sport selon lequel “les trois points de Sassuolo sont les siens”. Même vote également pour Tuttosport (“Ce n’est pas un hasard si Chelsea a gardé la recompra”) et pour le Corriere dello Sport: “Chaque match joué fait une différence”.

bulletin scolaire:

Tuttomercatoweb.com: 7,5

La Gazzetta dello Sport: 7,5

Corriere dello Sport: 7,5

Tous les sports: 7,5

