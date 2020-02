Bojan est déjà joueur de franchise: il a représenté l’Impact de Montréal

Immergé dans la pré-saison de ce qui sera sa première saison complète en MLS et après avoir à peine habillé le maillot du Impact de Montréal dans la dernière partie de 2019, Bojan Krkic agit déjà en tant que joueur de franchise L’Impact de Montréal, qu’il a représenté seul lors de la journée des médias habituelle organisée par la Ligue américaine pour le début de la compétition.

L’équipe du FC Barcelone a été choisie par son club pour assister à la réunion avec les médias tenue à Los Angeles avec les représentants du reste des équipes MLS, ce que Bojan a évalué positivement: «C’est une super expérience. C’est ma première pré-saison ici et j’ai vraiment aimé être à l’événement et connaître ce côté de la MLS au nom d’Impact & rdquor ;.

Avec l’expérience des 10 matchs joués depuis son arrivée dans la dernière étape de la saison dernière, dans laquelle Il a marqué 3 buts qui ont servi à être couronné champion du Canada et réalisant la qualification des champions de la CONCACAF, Bojan était très motivé par le prochain démarrage de la ligue et satisfait de l’avancement de la préparation: “J’ai travaillé avant de retourner à Montréal arriver au maximum à la pré-saison et ça se passe très bien, cette année nous avons le prix supplémentaire de jouer aux Champions de la CONCACAF donc nous devons être au top pour toutes les compétitions. Nous sommes ravis de tous les défis de cette année. “

Un nouveau cours qui commencera sous les ordres de Thierry henry, nouvel entraîneur de l’équipe canadienne et qui était son partenaire à son stade de Blaugrana: «Nous nous connaissons bien et nous nous comprenons très bien, et bien que ce soit un rôle différent de Barcelone, je suis très heureux de retravailler avec lui», a déclaré le joueur .