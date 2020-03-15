Bolivie, tableaux entre Bolívar et Jorge Wilstermann

BOLIVIE. PREMIÈRE DIVISION, 12ème JOUR
Mercredi 11.03.2020
20:00 ROYAL PARI-TOUJOURS PRÊT 4-1
23:15 HUILE DE PALMAFLOR-EST 1-0
Jeudi 12.03.2020
01:30 SAN JOSÉ-BLOOMING 1-0
Vendredi 13.03.2020
01:00 AURORA-LE PLUS FORT 1-2
Samedi 14.03.2020
21:00 BOLÍVAR-JORGE WILSTERMANN 1-1
Dimanche 15.03.2020
20:00 POTOSÍ NATIONAL POTOSÍ-REAL
22h15 GUABIRÁ-REAL SANTA CRUZ
BOLIVIE. PREMIÈRE DIVISION, REPORTÉE LE 6ème JOUR
Dimanche 15.03.2020
22:15 HUILE EST-LA PLUS FORTE
CLASSIFICATION:
TOUJOURS PRÊT 21
ROYAL PARI 20
BLOOMING 20
BOLÍVAR 20
JORGE WILSTERMANN 20
PALMAFLOR 19
SAN JOSÉ 18
LE PLUS FORT 18
REAL POTOSÍ 15
POTOSÍ NATIONAL 14
HUILE EST 13
REAL SANTA CRUZ 12
GUABIRÁ 11
AURORA 10