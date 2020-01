Bologna Brescia Calcio

Ce samedi à 15h00 au Renato Dall’ara les visages seront vus sur Bologne et le Brescia Calcio dans le match correspondant au 22e jour de la série A.

31/01/2020

Il Bologne vient avec optimisme pour le match de la vingt-deuxième journée après avoir gagné à l’extérieur par un score de 1-3 à SPAL dans le Stadio Paolo Mazzaavec des objectifs de Andrea Poli, Francesco Vicari et Muse Barrow. Depuis le début de la compétition, les locaux ont remporté sept des 21 matches disputés à ce jour, avec 32 buts en faveur et 33 contre.

En ce qui concerne l’équipe visiteuse, le Brescia Calcio a subi une défaite contre lui AC Milan dans le dernier match (0-1), de sorte qu’une victoire contre le Bologne Cela vous aiderait à améliorer votre carrière dans le championnat.

En référence à la performance dans son stade, le Bologne Il a réalisé un bilan de trois victoires, trois défaites et quatre nuls en 10 matchs joués dans son domaine, ce qui signifie qu’il ne profite pas des matchs à domicile pour ajouter un bon revenu de points à sa poche. Aux sorties, le Brescia Calcio Il a gagné trois fois et a fait match nul une fois lors de ses 10 matchs, il doit donc s’efforcer de gratter des points lors de sa visite au stade. Bologne Pour essayer de casser les statistiques.

Les deux rivaux se sont déjà affrontés auparavant dans le stade de BologneEn fait, les chiffres montrent trois défaites et un nul pour les locaux. La dernière fois qu’ils ont joué Bologne et le Brescia Calcio Dans cette compétition, c’était en septembre 2019 et le match s’est terminé par un 3-4 en faveur des locaux.

En ce qui concerne la situation des deux équipes dans le tableau de qualification de Serie A, nous pouvons voir que, avant le différend du match, le Bologne est en avance Brescia Calcio avec une différence de 12 points. L’équipe de Sinisa Mihajlovic Il est classé onzième avec 27 points dans le casier. En revanche, les visiteurs sont en dix-neuvième position avec 15 points.