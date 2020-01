Bolognamania: alarme sur la défense | Serie A

Il suffirait de marquer un but de plus que l’adversaire. Ou, il suffirait d’arrêter de concéder chaque match. Oui, car Bologne il ne sait plus ce que signifie terminer un jeu tout en gardant le drap propre: L’expulsion de dimanche a également suffi contre Vérone Bani pour transformer une victoire en un nul 1-1 insipide.

Et c’était vraiment Bani le protagoniste de cette journée de championnat: si en première mi-temps il marque le but de l’avantage (le troisième de la saison, ndlr) montrant de bonnes qualités également de ce point de vue, en revancheexpulsion la seconde moitié a effectivement affecté sa performance.

Laissez vos coéquipiers sur dix, avec un défense réarrangé et en difficulté, c’est la goutte qui a fait déborder le vase. Un navire défensif qui doit être reconstruit en tenant compte de l’absence des blessés Krejci et Dijks, essayant de le chercher marché au moins un défenseur central solide et éventuellement un arrière complet capable de couvrir les deux côtés si nécessaire.

Après l’arrivée de l’attaquant et plus précisément de tumulus, l’objectif de Bologne doit être de consolider en défense: Danilo ne suffit pas pour sauver le résultat, il ne suffit pas Danilo pour garder la porte intacte. Vous avez besoin de qualité et d’expérience, vous avez besoin de quelqu’un de prêt. Vous avez besoin de quelqu’un comme Juan Jesus, à côté de Bologne mais proche de signer avec un autre club.