Bolognamania: combien nous manque la Serie A? | Serie A

Championnat arrêté et urgence coronavirus qui se poursuit en Italie: la situation s’améliore mais avec des pas presque imperceptibles et nous tous, fermés chez nous, sommes appelés à faire notre part dans l’espoir que tout se passera le plus rapidement possible.

Et comment occuper une partie du temps disponible? Eh bien, vous aurez passé en revue ces jours-ci jeux, peut-être même s’énerver, à la télévision ou sur Youtube. Vous avez peut-être repensé au championnat actuel, pour vous demander quel match aurait été joué aujourd’hui, qu’adviendra-t-il du saison et quand nous pouvons retourner nous embrasser pour un but.

Nous sommes sûrs d’une chose: le Bologne et le Serie A ses fans manquent et pas un peu. Pour cette raison, ces derniers jours, certains joueurs de rossoblù ils ont décroché le téléphone et appelé les anciens abonnés pour leur tenir compagnie et faire la présence du société même dans un moment délicat comme celui-ci.

“Qu’est-ce que je fais? Tortellini. Et toi?” c’est la déclaration d’une “grand-mère” rossoblù à qui Ursu souriant il répond “J’ai des lasagnes avec ma copine!” témoignage de la façon dont, en quarantaine, les petites choses sont les mêmes pour tout le monde.

Levez la main si vous n’êtes pas excité! En revanche, si le football c’est de la passion, on ne peut pas s’en empêcher. Même lorsqu’elle se manifeste simplement comme une union entre deux personnes.