Bolognamania: trio d’erreurs Serie A

Il est inutile de le contourner. la jour non cela peut convenir, surtout si vous venez de trois victoires consécutives. Il est vrai que nous nous sommes habitués à gagner, mais perdre une course ne signifie pas nécessairement annuler un itinéraire ou passer de “Dreaming of Europe” à “Risking to back back”. la Bologne de Sinisa Mihajlovic il est toujours septième et quels que soient les résultats des autres aujourd’hui, il restera côté gauche du classement.

Trois buts encaissés par un Gênes avant-dernier, abrite Dall’Ara, sont certainement un bon coup mais qui peut être utilisé par Bologne pour analyser les erreurs: si vous voulez viser à améliorer le placement de la saison dernière, vous devez améliorer les aspects qui ont ensuite déterminé le résultat final des matchs. Surtout, la défense.

Il est clair comment le match a perdu hier contre le Grifone est principalement le résultat de trois épisodes qui l’ont réellement influencée: d’abord la faute de Schouten et un carton rouge conséquent, laissant ses coéquipiers sur 10 avec une blessure profonde au milieu de terrain. Ensuite, les erreurs de Danilo sur les buts de Soumaoro et Sanabria, enfin le penalty de Denswil ce qui a conduit à la pénalité obtenue par Criscito.

“Nous devons nous en débarrasser” il a déclaré Emilio De Leo dans l’après-match et c’est à partir de là que nous devons recommencer. Samedi il y auraUdinese, encore une fois dans les murs d’amis, et c’est une course à affronter comme Bologne est capable de le faire. Détermination, courage et cynisme: si cela a été manqué hier, il ne manquera jamais du prochain défi.