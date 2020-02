Bologne 0-3 Gênes

Il Gênes signé une performance exceptionnelle après avoir frappé le Bologne pendant le match joué dans le Renato Dall’ara ce samedi, qui s’est terminé avec un résultat de 0-3. Les deux équipes sont venues gagner leurs derniers matchs. Il Bologne est venu rencontrer les tempéraments renforcés après avoir remporté les deux derniers matchs contre le AS Roma à la maison et Brescia Calcio dans son fief, 2-3 et 2-1 respectivement et pour le moment il avait une série de trois victoires consécutives. Côté visiteurs, le Gênes il a remporté dans son stade 1-0 son dernier match de la compétition contre Cagliari. Avec cette défaite, Bologne il est resté en septième position après la fin du match, tandis que le Gênes C’est le dix-huitième.

La première équipe à marquer a été l’équipe visiteuse, qui a créé la lumière grâce à un peu de Adama Soumaoro à 28 minutes Il a encore marqué Gênes à travers un objectif de Antonio Sanabria juste avant le bip final, spécifiquement à 44, terminant la première moitié avec un 0-2 à la lumière.

Dans la deuxième partie, la chance est venue pour l’équipe de Rojiazul, qui a mis plus de terrain entre les deux avec un peu de Domenico Criscito, terminant ainsi le match avec le score de 0-3.

Dans le chapitre des changements, c’était un match dans lequel les deux entraîneurs ont fait tous leurs changements. Les joueurs de Bologne qui sont entrés dans le jeu étaient Nicolas Dominguez, Andreas Olsen et Muse Juwara remplacer Mattia Bani, Riccardo Orsolini et Mattias Svanbergtandis que les changements de Gênes étaient Andrea Pinamonti, Edoardo Goldaniga et Francesco Cassata, qui est entré pour remplacer Goran Pandev, Peter Ankersen e Ivan Radovanovic.

Dans le match, un total de sept cartons jaunes et deux cartons rouges ont été vus. Dans la partie des locaux, un carton jaune a été montré Stefano Denswil et Nicolas Dominguez et carton rouge à Stefano Denswil (2 jaunes) et Jerdy schouten. Pour sa part, l’équipe visiteuse a exhorté le jaune à Peter Ankersen, Edoardo Goldaniga, Stefano Sturaro, Adama Soumaoro et Francesco Cassata.

Avec cette victoire à domicile, le Gênes Il a tenu la dix-huitième place avec 22 points, au lieu de la relégation en deuxième division, tandis que l’équipe dirigée par Sinisa Mihajlovic Il s’est classé septième avec 33 points à la fin du match.

Le lendemain, les deux équipes joueront à domicile. L’équipe bolognaise le fera contre le Udinesetandis que le Gênes fera face à la Latium.

Fiche techniqueBologne:Lukasz Skorupski, Stefano Denswil, Mattia Bani (Nicolas Dominguez, min.61), Danilo, Takehiro Tomiyasu, Riccardo Orsolini (Andreas Olsen, min.61), Jerdy Schouten, Mattias Svanberg (Musa Juwara, min.79), Andrea Poli, Musa Barrow et Rodrigo Sebastián PalacioGênes:Mattia Perin, Davide Biraschi, Andrea Masiello, Adama Soumaoro, Peter Ankersen (Edoardo Goldaniga, min.46), Ivan Radovanovic (Francesco Cassata, min.75), Stefano Sturaro, Valon Behrami, Domenico Criscito, Antonio Sanabria et Goran Pandev (Andrea Pinamonti, min.13)Stade:Renato Dall’araButs:Adama Soumaoro (0-1, min. 28), Antonio Sanabria (0-2, min. 44) et Domenico Criscito (0-3, min. 90)