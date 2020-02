Bologne 1 – 1 Udinese

Le match a eu lieu ce samedi dans le Renato Dall’ara et qui a fait face à la Bologne et à Udinese Il a terminé avec une égalité à sens unique entre les deux concurrents. Il Bologne il voulait améliorer sa situation dans le tournoi après avoir perdu le dernier match contre Gênes par un score de 0-3. Côté visiteurs, le Udinese a dû se contenter d’un nul nul contre le Hellas Verona. Après le score, l’équipe bolognaise était en dixième position, tandis que le Udinese, quant à lui, est quatorzième à la fin de la partie.

Le match a commencé positivement pour l’équipe de l’Udinese, qui a ouvert son compte avec un peu de Stefano Okaka à la 33e minute, après quoi la première mi-temps s’est terminée avec un résultat de 0-1.

Après la pause de la première partie, le but de la Bologne, qui a mis les planches à travers un objectif de Rodrigo Sebastián Palacio. Enfin, le duel s’est terminé avec un 1-1 à la lumière.

Dans le chapitre des changements, dans le Bologne a été soulagé de Andri Fannar Baldursson et Muse Juwara remplacer Andreas Olsen et Andrea Politandis que le technicien de Udinese, Luca Gotti, a ordonné l’entrée de Marvin Zeegelaar, Walace et Mato Hahaha fournir Ken Sema, Seko Fofana et Kevin Lasagna.

L’arbitre du match a montré trois cartons jaunes. Des deux équipes, Ibrahima Mbaye de l’équipe locale et Rodrigo De Paul et Stefano Okaka de l’équipe visiteuse a reçu un carton jaune.

Après avoir terminé le match avec cette cravate, le Udinese il était situé à la quatorzième place du tableau avec 27 points. De son côté, le Bologne Ce point atteint, il atteint la dixième place avec 34 points après le match.

Le lendemain, le Bologne jouera contre lui Latium à la maison et Udinese il jouera son match contre Fiorentina dans son fief.

Fiche techniqueBologne:Juan Musso, Bram Nuytinck, William Troost-Ekong, Rodrigo Becao, Jens Stryger Larsen, Rodrigo De Paul, Rolando Mandragora, Seko Fofana, Ken Sema, Kevin Lasagna et Stefano OkakaUdinese:Angelo Da Costa, Takehiro Tomiyasu, Danilo, Mattia Bani, Ibrahima Mbaye, Riccardo Orsolini, Andreas Olsen, Nicolas Dominguez, Andrea Poli, Musa Barrow et Rodrigo Sebastián PalacioStade:Renato Dall’araButs:Stefano Okaka (0-1, min.33) et Rodrigo Sebastián Palacio (1-1, min.90)