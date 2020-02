Bologne 2-1 Brescia Calcio

Il Bologne ajouté trois points à son casier après avoir gagné 2-1 contre le Brescia Calcio ce samedi dans le Renato Dall’ara. Les deux équipes sont venues de chance différente lors de leurs précédents matchs. Il Bologne a fait face au match avec optimisme après avoir gagné à l’extérieur par un score de 1-3 à SPAL. En ce qui concerne l’équipe visiteuse, Brescia Calcio perdu par un résultat de 0-1 lors du match précédent contre AC Milan. Après le résultat obtenu, l’équipe bolognaise est neuvième, tandis que le Brescia Calcio C’est dix-neuvième après la fin du match.

02/01/2020

À 17:09

CET

SPORT.es

Le match a commencé pour l’équipe de Bresciani, qui a ouvert la lumière avec un but de Ernesto Torregrossa à 36 minutes L’équipe bolognaise a mis les tables grâce à un peu de Riccardo Orsolini juste avant le bip final, spécifiquement en 43, terminant ainsi la première période avec un 1-1 à la lumière.

En seconde période, la chance est venue pour lui Bologne, qui a transformé le tableau de bord avec un peu de Mattia Bani, terminant le match avec le score de 2-1.

Dans le chapitre des changements, c’était un match dans lequel les deux entraîneurs ont fait tous leurs changements. Les joueurs de Bologne qui sont entrés dans le jeu étaient Muse Barrow, Andreas Olsen et Federico Santander remplacer Nicola Sansone, Riccardo Orsolini e Ibrahima Mbayetandis que les changements de Brescia Calcio étaient Bruno Martella, Emanuele Ndoj et Alfredo Donnarumma, qui est entré pour remplacer Daniele Dessena, Romulus et Florian Aye.

L’arbitre a montré un carton jaune à Ibrahima Mbaye, Danilo et Andrea Poli par l’équipe locale et Ernesto Torregrossa et Romulus par l’équipe de bresciani.

Avec cette victoire, le Bologne Il s’est classé neuvième avec 30 points à la fin du match, tandis que l’équipe dirigée par Eugenio Corini Il était à la dix-neuvième place avec 15 points, dans la relégation en deuxième division.

Le lendemain Bologne sera mesuré avec le AS Roma, tandis que l’équipe de Bresciani jouera son match contre le Udinese.

Fiche techniqueBologne:Lukasz Skorupski, Ibrahima Mbaye (Federico Santander, min.82), Mattia Bani, Danilo, Stefano Denswil, Riccardo Orsolini (Andreas Olsen, min.72), Jerdy Schouten, Roberto Soriano, Andrea Poli, Nicola Sansone (Musa Barrow, min. 12) et Rodrigo Sebastián PalacioBrescia Calcio:Jesse Joronen, Stefano Sabelli, Jhon Chancelier, Andrea Cistana, Ales Mateju, Dimitri Bisoli, Romulo (Emanuele Ndoj, min.72), Sandro Tonali, Daniele Dessena (Bruno Martella, min.61), Florian Aye (Alfredo Donnarumma, min. 77) et Ernesto TorregrossaStade:Renato Dall’araButs:Ernesto Torregrossa (0-1, min. 36), Riccardo Orsolini (1-1, min. 43) et Mattia Bani (2-1, min. 89)