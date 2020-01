Bologne, Bigon: “Paz à Lecce, nous ne prendrons personne en défense”

SONDAGE

Eriksen à l’Inter est-il le meilleur hit hivernal des 10 dernières années?

Envoi de la demande …

© photo par Federico Gaetano

Le directeur sportif de Bologne a été interviewé par ÈTv Riccardo Bigon a confirmé la vente de Nehuen Paz à Lecce en fermant le marché du club émilien: “Paz ira à Lecce en prêt avec droit de rachat. Pour nous maintenant le marché est fermé et nous ne prendrons aucun autre défenseur. Nous donnerons de l’espace à Corbo, en qui nous avons confiance, et puis il y aura les retours.” des blessés. – Bigon continue – Il y a toujours beaucoup de joueurs qui nous ont proposés, aussi bien des agents que des clubs. Nous avons écouté différentes situations, cependant, de vraies négociations, il n’y en a pas d’autre que Ibanez “.

TUTTOmercatoWEB.com – le site du marché des transferts mis à jour 24h / 24

Autres actualités Serie A

31.01 18:48 – tmwLecce, sautez le transfert d’Imbula à Gaziantepspor

31.01 18:43 – tmwLecce, rien Juan Jesus: marché fermé à l’entrée

31.01 18:40 – tmwLa Gumina: “Je suis content d’être ici, je salue les fans de Samp”

31.01 18:38 – officier Brescia, Tremolada a résilié son contrat

31.01 18:30 – Fiorentina, Commisso: “A partir de juin, j’ai dépensé 300 millions. La Juve peut être battue”

31.01 18:27 – Hellas Verona, Eysseric arrivant de Fiorentina. Prêt jusqu’en juin

31.01 18:24 – Fiorentina, tentative également pour Pajac. L’opération n’est pas facile

31.01 18:21 – tmwLecce, négociation de dernière minute pour l’aile belge Badibanga

31.01 18:16 – la Fiorentina officielle achète Sofyan Amrabat

31.01 18:15 – Matic ouvre pour le renouvellement: “Inter ou Milan? United est ma première option”

31.01 18:14 – tmwSPAL, discussions avec Livaja: le Croate peut rentrer en Italie

31.01 18:12 – Officiel de Catane, Carboni vendu à Inter

31.01 18:10 – tmwMilan, problèmes pour Robinson: Laxalt peut revenir

31.01 18:06 – tmwBrescia, en attendant les adieux de Magnani et Matri. Cela dépend de Cellino

31.01 18:01 – tmwMilan-Robinson, problèmes avec les méthodes de paiement avec Wigan

31.01 18:00 – Juventus, Buffon-2021? L’agent: “Voyons voir fin mars-début avril”

31.01 17:56 – carte officielle de la Juventus l’Argentine Barrenechea

31.01 17:51 – tmw Fiorentina, dépassant Parme pour Agudelo. Réunion de clôture

31.01 17:50 – Parme officielle, double achat avec Lanini et Mallamo

31.01 17:45 – Bologne, Schouten: “Je jouais du numéro 10. Et je faisais beaucoup de buts”

31.01 17:43 – tmwSampdoria, La Gumina est arrivée: les examens médicaux sont en cours

31.01 17:40 – tmwMilan-Saelemaekers, fitness sportif ok. Maintenant, la signature sur le contrat

31.01 17:37 – tmwInter-Pinamonti, le non de Gênes arrive: opération sautée

31.01 17:31 – tmwMilan, pris le jeune Angelini de Rimini

31.01 17:30 – TOP NEWS 17 heures – Soumaro-Gênes, Zukanovic-SPAL. En attendant Gervinho

01.01 17:29 – tmw Sampdoria, Colley saute: le jeune gambien reste à Atalanta

31.01 17:25 – officiel de Naples, le jeune Bozhanaj est pris d’Empoli

31.01 17:24 – Maksimovic: “On ne pense pas au Barça. Tant de terrain à récupérer”

31.01 17:22 – Gênes officiel, voici Soumaoro. Ça vient carrément de Lille

31.01 17:15 – Milan, Donnarumma absent en juin. Raiola ne croit pas au projet Elliott

1er étage

Après une longue course poursuite, au terme d’une journée très profitable pour les couleurs violettes, Sofyan Amrabat (23 ans) est devenu à tous égards un footballeur de la Fiorentina. Le milieu de terrain néerlandais d’origine marocaine a été racheté par Hellas Verona, …