Bologne, De Leo: “Course suivie par les épisodes. Europe? Pensons à l’amélioration de la saison dernière”

Après la défaite à domicile contre Gênes, l’entraîneur adjoint de Bologne, Emilio De Leo sur les micros de Radio Rai a déclaré: “Certes, les épisodes ont retracé les épisodes du match, nous avons dû être plus lucides lorsque nous avons marqué le premier but, et au moment de l’expulsion mais surtout sur le deuxième objectif car nous aurions dû nous reposer sous un seul objectif. Mais nous relevons la tête et demain nous recommençons. Pendant la semaine, nous avons parlé de changement culturel, cela signifie que nous devons avoir la mentalité de ne pas regarder par-dessus nos épaules et ne pensez qu’à nous. Croyez-vous toujours à la Ligue Europa? Nous n’avons pas parlé de la Ligue Europa, nous avons toujours dit que nous voulons améliorer le classement de la saison dernière même si nous savons que la saison a été troublée mais cela nous a aidés à grandir un peu avant de savoir consolider notre chemin. Qu’a dit Mihajlovic à l’arbitre? Il s’est plaint de certains choix d’arbitrage, c’était l’adrénaline du moment, je le connais scete the coach “.