Bologne, Fenucci: “Le match contre la Juventus lundi 9 mars? Est-ce possible”

Le directeur général de Bologne Claudio Fenucci Il a parlé aujourd’hui aux microphones de l’ANSA: «En reportant les matchs du week-end, il a ouvert la voie, a pris position et a créé un précédent qui sera difficile à changer à l’avenir. Une réunion de Ligue se tiendra le 4 mars, mais sur la base de ce qui s’est passé, je ne pense pas que Bologne-Juventus puisse se jouer à huis clos. Il est important de trouver une stratégie générale, dans le cas où l’urgence sanitaire à laquelle nous sommes confrontés se poursuit et ne survient pas en peu de temps. Ce sujet doit être abordé avec responsabilité et sens civique, étant donné la nature critique du moment. Mais il existe une question pertinente pour le monde du sport qui ne peut être ignorée: la sauvegarde de la régularité

la concurrence “.

Fenucci a également évoqué la possibilité de déplacer la course au lundi 9 mars. “C’est possible – a-t-il dit – est une hypothèse, car c’est un jour actuellement exclu de l’ordonnance régionale. Cependant, comme cette situation critique pourrait durer plus longtemps, la Ligue devrait définir une stratégie plus claire, en particulier d’un point de vue futur, qui n’examine pas uniquement l’urgence de chaque dimanche. Pour ce faire, il peut être approprié d’impliquer la Fédération,

abordant également le thème du calendrier de l’équipe nationale. Le facteur terrain est important et il est impensable que nous puissions continuer de deux manières, avec des étapes avec des restrictions continues et d’autres non ».



Avec les cartons jaunes corrigés par Bani, Schouten, Danilo et Santander dans le match contre la Lazio, Bologne se hisse au sommet de la liste des pires équipes d’Europe. Un chiffre “incompréhensible”, selon le PDG rossoblù, Claudio Fenucci, qui demande que les arbitres trouvent “l’uniformité de jugement”. «Bologne – a-t-il dit – est une équipe qui essaie toujours de construire un jeu, face aux matchs de manière proactive. De plus, le groupe est également composé de nombreux jeunes, qui ne sont pas conduits par la qualité et le caractère à une mentalité spéculative. Il y a eu de nombreuses évaluations incorrectes dans plusieurs courses. Interprétations qui nous coûtent quelques points et beaucoup ne sont pas disponibles “. Bani, Schouten et Santander, attention, sautera le prochain match avec la Juventus par disqualification: “Je crois que le secteur de l’arbitrage doit travailler de plus en plus fort pour garantir un jugement uniforme lors du match unique et aussi que des épisodes similaires avoir une méthode d’évaluation constante dans tous les jeux “, a-t-il conclu.