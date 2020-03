Bologne furieuse pour les 3 disqualifiés contre la Juve | Serie A

Le mécontentement des arbitres explose à Bologne. Selon Corriere dello Sport, l’entraîneur Mihajlovic a été furieux des avertissements de Bani, Schouten et Santander contre la Lazio, qui a été prévenu et ratera le prochain match de championnat contre la Juventus par disqualification.

Le PDG de rossoblù Claudio Fenucci il a déclaré à Ansa: “Bologne est une équipe qui essaie toujours de construire un jeu, face à des matchs de manière proactive: en outre, le groupe est également composé de nombreux jeunes, qui ne sont pas conduits par la qualité et le caractère à une mentalité spéculative . Il y a eu de nombreuses évaluations incorrectes dans différentes races, des interprétations qui nous ont coûté quelques points et beaucoup ne sont pas disponibles. Je crois que le secteur de l’arbitrage doit travailler de plus en plus pour assurer l’uniformité du jugement pendant la course unique et aussi que les épisodes similaires ont une méthode d’évaluation constante dans tous les matchs “.