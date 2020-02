Bologne Gênes

Ce samedi à 18h à Renato Dall’ara les visages seront vus sur Bologne et le Gênes dans le match qui correspond au 24e tour de Serie A.

14/02/2020

Agir à 18h09

CET

SPORT.es

Il Bologne vient avec des esprits renforcés pour le match de la vingt-quatrième journée après avoir remporté les deux derniers matchs de la compétition contre le AS Roma hors de son terrain (2-3) et contre le Brescia Calcio dans son fief (2-1). Depuis le début de la compétition, les locaux ont remporté neuf des 23 matchs disputés à ce jour et accumulent un chiffre de 36 buts contre 37 en faveur.

En ce qui concerne l’équipe visiteuse, Gênes réussi à vaincre le Cagliari 1-0 lors de leur dernier match de la compétition, avec un objectif de Goran Pandev, il vise donc à profiter de l’inertie gagnante du stade de Bologne. Avant ce match, le Gênes Il avait gagné dans quatre des 23 matchs disputés en Serie A cette saison, avec un équilibre de 24 buts en faveur et 43 contre.

Fixant l’attention sur la performance en tant qu’équipe locale, Bologne il a gagné quatre fois, il a été battu trois fois et il a tiré quatre fois en 11 matchs joués jusqu’à présent, des chiffres qui peuvent être encourageants pour lui. Gênes, car ils montrent une certaine faiblesse des locaux dans les matchs qui se jouent dans le Renato Dall’ara. À la maison, Gênes Il a un bilan de six défaites et six nuls en 12 matchs qu’il a disputés jusqu’à présent, des chiffres qui ne donnent pas un équilibre trop optimiste pour le match qui le mesurera avec le Bologne.

Auparavant, il y avait eu d’autres affrontements dans le fief de Bologne et les résultats sont deux défaites et trois nuls pour les locaux. À leur tour, les locaux ont un total de deux matchs invaincus d’affilée contre cet adversaire en Serie A. La dernière fois que les deux équipes ont joué dans cette compétition était en septembre 2019 et le résultat était un match nul (0-0).

En se référant à la situation des deux équipes dans le tableau de qualification de la série A, on peut voir qu’avant le différend du match, le Bologne est en avance Gênes avec une différence de 14 points. L’équipe de Sinisa Mihajlovic Il est à la septième place avec 33 points dans le casier. En revanche, les visiteurs sont placés en dix-huitième position avec 19 points.