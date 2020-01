Bologne, Mbaye: «l’intérêt de Gênes est agréable» | marché

Si tant de profils sont partis de Gênes sur ce marché de janvier il y a aussi celui d’Ibrahima Mbaye, juste à l’extérieur de Bologne.

S’exprimant hier après-midi dans la zone mixte, à l’issue du match entre les Felsinees et Vérone, l’outsider sénégalais a répondu à ceux qui lui ont demandé un jugement sur l’intérêt de Gênes, et en particulier de Davide Nicola, envers lui: “Pas Je n’en sais rien. Pour l’instant je ne me concentre que sur Bologne. Il faut parler au marché de mon agent. Si, comme tu dis, Nicola me courtise, il est certainement très content, c’est lui qui m’a fait faire mes débuts en Serie A. ”