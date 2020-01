Bologne, OFFICIEL: voici Nico Dominguez

Finalement, le bijou est arrivé. Nicolas Dominguez est un nouveau joueur du Bologne de Sinisa Mihajlovic. Le milieu de terrain argentin vient de Velez Sarsfield après une bonne année avec le maillot de club argentin qui le consacre comme l’un des meilleurs talents d’Amérique du Sud. Le milieu de terrain arrive en session de janvier après que le rossoblu l’ait acheté en été pour un chiffre d’environ 7 millions d’euros, auquel s’ajouteront 2,5 millions supplémentaires en présence du numéro 35.

Le club du président Saputo a communiqué l’achat du joueur argentin via son profil Twitter. officiellement Dominguez revenus du prêt en Argentine: le Bologne en fait il l’avait acheté mais avait décidé de le laisser à son club pour le mûrir et le cultiver. mais laissé en Argentine pour grandir et mûrir.

🤩🤩🤩 pic.twitter.com/h2qV6DhQj7

– Bologna Fc 1909 (@BfcOfficialPage) 10 janvier 2020

