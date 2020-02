Bologne, Poli: “Nous n’abandonnons jamais, félicitations à tous. L’Europe? On en parle entre 4-5 courses”

Même le capitaine de Bologne Andrea Poli il a parlé en zone mixte du match nul saisi in extremis contre l’Udinese louant ses coéquipiers: “Nous avons été bons à réagir positivement dans une situation anormale, nous sommes tombés sous le coup de pied et nous avons réussi à l’égaliser. Félicitations à tous car nous avons joué une course par équipe mature. Nous avons essayé de désarticuler une défense très basse et ce n’est jamais facile. Depuis que Mihajlovic est là, nous avons toujours eu du mal avec ces équipes, mais perdre aurait été une moquerie. Nous avons quand même déplacé le classement et maintenant nous attendons que les joueurs qui reviendront dans la semaine reviennent à la normale. – continue Poli tel que rapporté par Viaemilianews.com – Objectif à la fin? Parfois, les épisodes sont favorables parce que vous restez sur la pièce. Si nous n’avions pas joué comme ça, nous n’aurions probablement pas pu revenir si souvent. Cela signifie que nous avons un ADN fort, nous sommes une équipe qui n’abandonne jamais. Le fait que ce soit le cinquième but marqué après le 90e signifie que l’équipe essaie toujours de faire un résultat, jusqu’à la fin. Nous n’abandonnons jamais et nous sommes conscients que nous pouvons changer le résultat jusqu’à la fin. “

Cette semaine, vous vous êtes entraîné avec de très jeunes garçons

“Quand ils viennent s’entraîner avec nous, je pense que c’est facile pour eux parce que nous essayons de les mettre à l’aise et de leur donner un coup de main. Nous sommes satisfaits quand un garçon entre et se porte bien. Je suis heureux parce qu’il était prêt (Baldrusson, ndlr) et pour être un garçon de 2002 est très agréable. Celui qui est venu avec nous est immédiatement tombé dans le rôle, vous pouvez voir qu’il s’écoute et s’applique “.

La semaine dernière, Sabatini a parlé de l’Europe cible

“Nous devons essayer de maintenir un équilibre car si cette équipe grandit comme nous vous l’avons toujours dit, notre devise est de penser de match en match. Maintenant qu’il manque 13 matchs, il est un peu tôt pour avoir un classement défini avec les objectifs, on en parlera entre 4-5 matchs. Pour l’instant nous faisons partie de ces équipes qui se battent pour un but mais il faut aussi dire que c’est une année particulière pour nous, mais on va se battre jusqu’au bout pour en tirer le maximum ».

Que pensez-vous de cette équipe?

«Quand je suis arrivé ici, je suis immédiatement tombé dans une grande réalité, avec ces deux gars (Palacio et Danilo, ndlr), nous essayons toujours de garder le groupe compact. Ils me donnent toujours un coup de main, nous avons une relation consolidée. Nous avons des responsabilités que nous essayons de consolider chaque jour avec l’aide et le bon mot pour les jeunes enfants. Nous sommes un joli mélange de personnes expérimentées et jeunes de perspective. Je me soucie particulièrement du Club, de mes coéquipiers et de mon personnel, j’essaie toujours d’aider. “