Bologne revient à la victoire après avoir battu SPAL à domicile »Pressfootball

Samedi 25 janvier 2020

L’équipe de Siniša Mihajlović a célébré SPAL à leurs yeux après avoir gagné 3-1. Bien qu’ils aient commencé avec un désavantage, un but et deux buts en deuxième mi-temps ont donné la victoire à Bologne. Gary Medel n’a pas été cité dans le set ‘rossoblu’ pour blessure.

Après trois matchs sans connaître de victoires, Bologne est revenu en ajouter trois lors de sa visite au stade Paolo Mazza à la date 21 de l’équipe de Serie A. Gary Medel, qui est toujours absent en raison d’une blessure, a gagné 3-1 et il a approfondi la crise des combats SPAL dans la zone de relégation.

Les locaux, qui ont traîné une mauvaise performance dans le tournoi, en ont profité après que le VAR ait déterminé une infraction sur Federico Di Franceso et qu’Andrea Petagna était responsable de la conversion en 23 ′.

L’avantage a été de courte durée car Bologne a reçu l’aide de son rival pour égaliser le match juste une minute plus tard. Après un tir de Roberto Soriano, Franceso Vicari a fini par marquer un autogol dans le but du SPAL, envoyant 1-1 à la pause.

Dans la deuxième partie, l’équipe «rossoblu» a profité de ses arrivées et a été plus efficace que le rival, réussissant à augmenter son avantage avec des buts de Musa Barrow (59 ′) qu’il a terminé au centre, et Andrea Poli (63 ′) qui a osé avec un tir à bout portant.

Avec la victoire, l’équipe dirigée par Siniša Mihajlović a regagné du terrain au classement et est montée à la neuvième place pour atteindre 27 unités. SPAL au contraire, reste compliqué dans la zone de relégation et occupait l’avant-dernière place avec 15 points.

