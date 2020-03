Bombazo: Au milieu de la panique autour du coronavirus, de River, ils ont décidé de ne pas comparaître devant l’Atlético Tucumán

Moins de 24 heures avant le match contre l’Atlético Tucumán, la direction de River a publié une déclaration pour expliquer que l’équipe de première division ne va pas apparaître lors du match de samedi contre l’Atlético Tucumán pour la Super League Cup.

Pour leur part, ils ont indiqué que le club sera fermé dans son intégralité à partir du 14 mars dans le but de protéger la santé de tous les employés et des personnes qui viennent quotidiennement dans les installations.

Cette décision a été prise pour empêcher la propagation du coronavirus. En outre, ils ont fait valoir qu’un joueur du club avait des symptômes similaires à ceux de cette maladie et du club, ils ont décidé de fermer toutes les installations.

Déclaration de River sur son site Web:

Suivant les suggestions de l’Organisation mondiale de la santé et attentif aux différentes résolutions du gouvernement national et de la ville de Buenos Aires concernant la pandémie de coronavirus (COVID-19), River Plate rapporte que le Club restera fermé dans son intégralité pour du samedi 14 mars pour une durée indéterminée.

Avec cette mesure, le Club cherche à protéger la santé de ses membres, de ses employés et des milliers de personnes qui assistent quotidiennement aux différentes activités menées à l’Institution.

Le service des ressources humaines coordonnera avec son personnel les formes de travail en mode bureau à domicile lorsque cela est possible et accordera un congé à ceux qui ne peuvent pas accomplir leurs tâches à distance.

Quant au football professionnel, le Club considère que la compétition comporte des risques graves pour la santé de l’équipe professionnelle et de tous ceux impliqués dans un match officiel. Le fait qu’aujourd’hui l’un de nos joueurs ait montré des symptômes compatibles avec le coronavirus (COVID-19) confirme les risques avertis et nous oblige à prendre conscience des conséquences précitées, au-delà du fait que le diagnostic n’a pas été confirmé et que Thomas Gutiérrez évolue favorablement. Compte tenu de cela, River Plate a décidé que, pour des raisons de force majeure, il n’apparaîtra pas dans le match du samedi 14 mars contre Atlético Tucumán. La même décision s’appliquera aux divisions inférieures.

À l’avance, nous apprécions la compréhension et l’appel à la responsabilité individuelle de chacun d’entre nous.