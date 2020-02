Bombe inattendue dans River: Marcelo Gallardo a surpris tout le monde et a déclaré qu’elle continuerait au cours du prochain semestre

Lors du match précédent contre Défense et Justice, Marcelo Gallardo Il a donné une conférence de presse et a pris quelques minutes pour analyser la situation Nacho Scocco, qui n’a pas encore défini s’il renouvellera sa relation avec River au milieu de l’année.

“Nous avons proposé de pouvoir renouveler et continuer avec nous. Si Nacho n’était pas à l’aise ici, il serait parti. J’imagine que ce qu’il lui reste de sa carrière, il veut finir chez Newell. Nous lui parlons et nous attendrons sa résolution. Il se sent bien ici et sinon, il serait déjà retourné dans son club d’origine. Nous respecterons votre décision. “

Dans le même esprit, l’entraîneur a donné un indice sur son avenir qui a surpris tout le monde: “En tant qu’entraîneur, je dois comprendre quels joueurs j’aurai pour le prochain semestre. Je dois construire la structure, au-delà de ceux qui peuvent aller, de ceux qui peuvent venir regarder. Cela ne dépend plus de nous. Mais dont cela dépend, Je voudrais savoir quels joueurs j’aurai“lança MG.

La vérité est que cette déclaration a généré du bruit dans le monde fluvial, puisque Gallardo avait dit que il allait prendre une décision au milieu de l’année concernant son avenir… Il semble qu’il va rester!