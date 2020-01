“Bon au premier semestre, mais plus cynique au second semestre”

SARNO (SA). La première moitié du Finale amateur Coupe d’Italie, zéro à zéro entre Côte amalfitaine et afragolesemalgré au moins deux balles de but claires gaspillées par les hommes de Masecchia.

LE PRÉSIDENT ROSSOBLU PARLE

À la fin de la première moitié, voici le commentaire de Le président de Rossoblu, Raffaele Niutta: «Je suis vraiment très excité, mais en finale je pense que c’est un peu de tension normal. À mon avis, l’Africain doit honorer ces engagements, jusqu’à présent, nous avons créé au moins trois ballons de but. Dans la seconde moitié, nous espérons faire plus et ramener la Coupe à la maison, nous devons être plus cyniques à la porte, nous devons presser les adversaires et voir ce qui se passe. “