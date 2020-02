Bon Jovi dit avoir vu des joueurs du Bayern Munich siroter du whisky * avant * d’écraser Chelsea

La plupart qualifieraient la victoire 3-0 du Bayern Munich contre Chelsea à Londres impressionnante. Cependant, si l’on en croit une rock star, cette victoire est encore plus impressionnante. Dans une interview avec TalkSPORT, Jon Bon Jovi affirme avoir vu plusieurs joueurs du Bayern boire dans un bar d’hôtel la veille du choc de la Ligue des champions. Il a dit,

Je m’occupais de mes propres affaires dans le bar et l’équipe était là la veille au soir et comment ils, sur le pouvoir du whisky et de la bière, ont dominé Chelsea hier soir ne disent pas grand-chose pour les habitudes de consommation de Chelsea. Les gars du Bayern sirotaient certainement du whisky et s’amusaient bien, puis ils sont allés décortiquer Chelsea. Je vais mettre tout le monde en difficulté.

Alors que Bon Jovi pensait que boire une nuit sauvage avant un match serait une mauvaise médecine, le Bayern a déclaré que c’est ma vie et lui a donné tort. Avec un doublé de Serge Gnabry et un troisième de Robert Lewandowski, nous avons un Runaway sur les mains dans ce huitième de finale. Après avoir marqué six buts en deux matchs à Londres cette campagne, Gnabry est Wanted Dead or Alive en Angleterre ces jours-ci. Les fans de Chelsea trop confiants diront: “Wow, nous sommes (seulement) à mi-chemin”, mais ils sont Livin ’on a Prayer. Gardez la foi, fans de Chelsea!

Nous voulons avoir de vos nouvelles, lecteurs de BFW. À votre avis, qui buvait certainement du whisky cette nuit-là?

