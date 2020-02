Bonucci charge son a-1 de Lyon: “Quand la Juventus compte, il y a”

Le capitaine de la Juventus, Leonardo Bonucci, s’est exprimé lors d’une conférence de presse à -1 de Lyon-Juve. Bien sûr, le rêve des Champions fait partie des sujets abordés. “La ville me rappelle de bons souvenirs, avec la Juventus et l’équipe nationale, dans l’ancien stade et ici. C’est le bon endroit pour prouver une fois de plus que la Juventus, le moment venu, est là. Nous sommes au deuxième tour avec deux jours à l’avance, cela ne s’est jamais produit. Nous sommes les premiers de la ligue. Nous avons fait le match aller de la première étape de la Coupe d’Italie avec Milan. Ce sont des résultats importants. Je ne sais pas ce que l’on attendait de la Juventus à l’extérieur. la position que nous avons partout reflète nos devoirs. Désormais un autre moment de la saison commence, nous sommes prêts à le vivre, avec enthousiasme, avec le désir d’aller au fond de tous les objectifs “.

Cliquez ici pour tous les mots de Bonucci