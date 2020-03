Bonucci et l’anecdote sur Chiellini: “Cette fois qui m’a sauvé …” | Serie A

Si et quand la Serie A revient, la Juventus peut enfin compter sur le retour du capitaine à pleine capacité Giorgio Chiellini. En plus des fans et de tout l’environnement de la Juventus, ceux qui en bénéficieront en contact direct seront Leonardo Bonucci, son coéquipier, qui voulait raconter une anecdote dans le nouveau format de la Juventus A Casa Con La Juve: “Je ne me souviens pas bien du match, mais je remercie Chiellini pour l’inverse. Il était avec le Portugal: mauvais soutien et le pourboire recommence, Giorgione m’a sauvé un but pratiquement réalisé. Benedetto Giorgione derrière moi “.